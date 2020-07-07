近期網路上討論度最高、最受網友最期待的暑假展覽，莫過於由《返校》遊戲還原至真實世界的《返校 Detention‧實境體驗展》，尤其【實境體驗區】結合演員、聲音、氣味、燈光，逼真營造「沉浸式體驗」，想在炎炎夏日想要清涼一嚇的民眾，千萬不要錯過！

故事軸線與遊戲同步，場景更把斑駁老舊的牆面、髒亂恐怖的道具全面升級，從翠華中學校門口進入後，超寫實的參觀體驗就此展開！第一區【實境體驗區】進入翠華中學校門口後，可延著蜿蜒的路線，逐一經過學姐的教室、廁所、校長室、音樂教室等，每個場景地面、牆面、桌椅、道具都經過特殊仿舊處理，參與者就像掉進遊戲世界一樣，感受60年代壓抑、不安、失去自由的氛圍與詭譎。

全台熱議《返校》實境體驗展 逼真還原遊戲世界（圖／楊婕安攝）

第二區【互動拍照區】把遊戲中重要道具、核心精神具象化，讓參與者可以進行互動拍照，布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間、播放禁歌的收音機、傳達自由可貴的紙飛機等，尤其監牢區，被麻布套住頭的犯人、斑駁沉重的手銬，一幕幕皆令人不捨。

全台熱議《返校》實境體驗展 逼真還原遊戲世界（圖／楊婕安攝）

全台熱議《返校》實境體驗展 逼真還原遊戲世界（圖／楊婕安攝）

第三區【《返校》與赤燭團隊的故事】展出赤燭團隊開發《返校》遊戲的緣起與過程，包含人物、場景設定原稿、團隊人員採訪影片等，粉絲們最好奇的遊戲製作始末將可在這一探究竟，更有全球首次亮相的《返校》遊戲初版原型提供試玩。

全台熱議《返校》實境體驗展 逼真還原遊戲世界（圖／楊婕安攝）

「返校」有著非常濃厚的時代意義與自由價值，「紙飛機」就是當中最具代表性的象徵，展覽更有國寶級手繪大師謝森山參與，推出一幅寬7米、高2.5米的紙飛機手繪大看板；而電影中讓人印象深刻的「布袋戲偶」則是出自台灣知名雕刻師徐建彰之手，這次展覽也找來徐老師操刀，來自戲偶世家的他，傳承上代紮實、細膩的好手藝，為展覽重新打造角色人偶，重現「返校」精髓。