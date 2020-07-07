DR.WU 2020年品牌代言人吳慷仁，近期不斷為新戲改變形象，不但短時間內快速改變身形，更能在鏡頭前維持一貫的好膚質！

吳慷仁即使熬夜趕戲，肌膚依然淨透明亮，不見痘痘粉刺痕跡，他表示會定期使用杏仁酸的煥膚系列，讓肌膚深層代謝更新、疏通毛孔，去除老廢角質與粉刺，輕鬆展現連攝影師都驚呼的零修片完美膚質，高效有感的美肌成果，讓他忍不住大讚：「這個酸我可以！」

吳慷仁即使熬夜趕戲，肌膚依然淨透明亮。（圖／品牌提供）

毛孔髒污堆積，老廢角質與粉刺痘痘，膚質變差讓人不敢和別人靠太近！DR.WU建議先使用杏仁酸煥膚潔顏慕斯，深入毛孔清除髒污及多餘油脂，接著使用杏仁酸亮白煥膚精華18%，協同肌膚代謝更新，同時添加玻尿酸、β-聚葡萄醣體等保濕成分，快速舒緩呵護肌膚；針對乾肌及敏弱肌，則是可以使用杏仁酸溫和煥膚精華，溫和漸進式煥膚，敏弱肌也能安心煥膚！最後搭配神助攻的杏仁酸毛孔緊緻化妝水，運用杏仁酸、茶樹精油及金縷梅萃取複合配方，持續調理角質，密集收斂毛孔，全面抑制油光！

除了臉部問題外，背痘、粗糙、暗沉等問題，更是許多愛美女性的夏日困擾，DR.WU歷時多年研發，今年終於推出杏仁酸亮白煥膚身體乳，透過2%杏仁酸及2%水楊酸複合配方，協同肌膚代謝並深入肌底疏通毛孔，改善肌膚暗沉與粗糙，一次解決「粗皮疙瘩、粗大毛孔、暗沉粗糙、膚色不均」等身體肌膚問題，讓你全身煥然一新，展現零修片、零濾鏡、零瑕疵的自信美肌。

▍活動

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★獎品內容 ｜ DR.WU小禮物*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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