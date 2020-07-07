許多人膚況不好會直覺想到保養品出錯，但Kevin老師表示，太多女生都亂卸妝，殘妝堆在毛孔裡、粉刺越來越多，大力拉扯肌膚細紋也長出來了！所以選擇對的卸妝品、並用正確的方式清潔肌膚，才可以打好美肌的基礎。

Kevin老師看到家裡的掃地機器人，就想如果卸妝產品也像掃地機器人一樣，走過就帶走一切彩妝及髒污，就能讓所有愛美女性愛上卸妝，他選定卸妝水質地，用遍國際間各種配方，才研發出「活泉淨潤高效卸妝水」，不用大力拉扯，就能完全深層帶走彩妝品，還保護肌膚。Kevin老師認為「卸妝是保養的第一步」，如果你正確卸妝，選對產品，每次卸完妝，肌膚滑嫩白皙的感覺，一定會很享受卸完妝後的感覺，還會忍不住會一直照鏡子，看看自己的好膚質。

Kevin老師強調，卸妝產品是天天使用，本次新品加入專利保養成分Ocaline，含有來自法國純淨無污染的海泉水與西葫蘆籽氨基酸卸妝同時能修復肌膚，天然燕麥加強肌膚自癒能力，玻尿酸在肌膚上形成保護膜，再以神經酼胺撫平角質，肌膚摸起來更為滑嫩Q彈，讓這瓶卸妝水根本就是一瓶最流行的水狀精華，超級奢華！

建議每天畫全妝的人卸妝時可分為兩個步驟，先使用眼唇專用卸妝品濕敷眼部、唇部靜待彩妝完全溶解後再輕柔拭去。接著使用化妝棉沾取卸妝水輕柔擦拭全臉，直到化妝棉擦到沒有顏色即完成卸妝。

▍活動

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★獎品內容 ｜ BeautyMaker活泉淨潤高效卸妝水*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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