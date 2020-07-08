深受日本雜誌造型師喜愛的知名日本品牌sAn ，在各大流行指標刊物內更是少不了它的蹤跡，近年來人氣持續攀升，不僅與Converse Tokyo、 Champion等國際品牌聯名合作，更與經典卡通Snoopy、星巴克旗艦店皆推出限定商品，並經常能夠在大丸、伊勢丹、銀座三越等百貨中看見sAn的身影，在日本時尚界具有相當高的人氣。

sAn的作品以抽象線條與色塊結合繽紛色系，呈現出獨有的日系風格。此次為首次台灣聯名，與嬌小女孩穿搭為主軸的YouTuber Meg所創立的品牌「mini matters」攜手打造有別以往的風格配飾，sAn的設計師白田小姐以擅長的壓克力素材結合光影及色彩，傳遞作品風格意象，由飾品為主軸，閃耀出屬於自己獨一無二的光彩。

本次聯名飾品可愛又不失個性。（圖／品牌提供）

sAn日本設計師白田小姐有多次來台灣參展及販售的經驗，特別挑選出日本最具人氣的經典款式，根據台灣人的配戴習慣以及喜好，衍伸出製作較小尺寸之想法，並由Meg提出設計上的概念發想，經過來回多次討論配色及修改尺寸樣式，最後量身打造出台灣限定、最符合日常穿搭需求的 mini 尺寸。選用品牌的代表色做搭配，藉由顏色與款式設計上的搭配調和出俏皮可愛又不失個性的風格，並同時推出耳夾與耳針款式，符合不同客群的期待！

本次耳飾同時推出耳夾與耳針款式，滿足不同族群需求。（圖／品牌提供）

本次聯名的另一大看點：「mini matters獨家開發印花」，將品牌代表色的「mini matters 紅」復古圓點，與sAn的幾何經典款式結合，在圓點的排列上也相當講究，更是凸顯出mini matters與日本設計師在細節設計上的細膩及重視，透過不規則的排列組合，完美演繹出具有個性的復古風采，全系列皆為日本製作，並於mini matters官方網站限定販售。

「mini matters 紅」復古圓點，與sAn的幾何經典款式結合。（圖／品牌提供）

除了耳環之外，在這次聯名特別挑選出sAn季節限定的透明手環，台灣少見的款式讓整體穿搭更具有豐富性。全透明的不規則幾何款式，能夠與各種風格搭配，穿搭出屬於自己的風格。mini matters與sAn的聯名系列配飾，結合品牌精神「mini but mighty」重視生活中每一件小事，讓飾品不再只是配角，帶領大家一同顛覆對飾品的定義，由飾品為出發，開啟不設限的每一天。