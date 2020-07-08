真羨慕古代對於感情的情懷：車馬很遠，書信很慢，一生只夠愛一個人。在現在這個物慾橫流的年代，很多人都把一句話掛在嘴邊：有錢能使鬼推磨，錢就是爹，馬雲是爸爸等等網絡用語。但是對於我們情感上面，有些渣男覺得有錢，就可以為所欲為，就可以對女生召之即來，揮之即去。甚至把女生當成洩慾的工具。不過這些豪橫的人，如果遇到下面幾個星座女的話，那畫面和畫風，簡直就和電影裡的橋段一模一樣。

▍1.摩羯座：上進心

有上進心的摩羯座女都有一個共同點，那就是強勢。所以摩羯女都是霸氣十足的。有上進心的摩羯女，大多數都比較獨立，內心總有自已的想法。不管在哪個方面都絲毫不輸於男人，甚至在有些時候，可能比男人做的還要好。

如果你以為，偷偷給她抽屜裡買牛奶啊，放星球杯啊，以為給了摩羯女最好的東西，通過小恩小惠的手段，就可以隨便把她約出來，我只能說，你太不了解這樣的摩羯座了。摩羯女願意和你約會，肯定不是因為是你送給她好吃的，而是她對你有感覺，覺得你身上有某些特質吸引她，或是你為她做的某一件事感動了她。至於零食嘛，於這些摩羯女而言，根本就不屑一顧。

▍2.處女座：有個性

處女座的女生在大多時候，都有自我價值，這種氣質又能讓男生更加欣賞。處女座的女人有自己的想法主見，有自已的立場。能夠看到別人看不到的方面。如果有男生對處女座需殷勤，比如為她到食堂打飯，或者打開水等，以為這樣會打動處女座的女生。再或者為女生買個生日禮物，在逛街的時候買個洋娃娃，以為通過買買買，就可以把處女座的女生搞定。結果是：男生把自個都感動了，處女座女生卻在旁邊看得明明白白。

善良的處女座並不會拆穿這一切。即使男生把處女座女生追到了，還以為是自已的本事。卻不知道，一切都在處女座的掌控之中，這才是處女座讓人稱道的地方。

▍3.天蠍座：高而冷

天蠍女對待男生最常見的態度是：懶得搭理。有的不懷好意的男生為了混熟，和天蠍女搭訕，天蠍女的回應也很直接：直接忽視。天蠍女並非生來不愛笑，也不是生來就喜歡拒人千里之外。但是漂亮的天蠍女的高冷氣質，讓相貌普通的男生，會感覺到距離，不易接近的壓迫感，這真的不能怪天蠍女。

在天蠍女的社交中，最常使用「關你P事」和「關我P事」這兩句話，熟練處理社交關係。面對高冷的天蠍女，如果男生還採用對待別的女生方法，在這裡就不靈光了。以為錢就能搞定一切的想法，天蠍女會馬上教他怎麼做人。追求天蠍女的男生覺得花了錢，投資打了水漂。就會感慨：哎，天蠍座的女生真難追啊！太搞不懂了。在天蠍女看來，你花錢請我吃飯，請我看電影，是我給你面子才去的，要不然，本仙女才懶去呢。

天蠍女信奉的是：我值得被人愛。你認為錢很重要，而天蠍女的認為卻是恰恰相反，認為我去赴約才是給你最大的面子。

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