台大五姬之一的「國企匡」陳匡怡外型清新脫俗，有「小周慧敏」的美稱，8年前因演出《我可能不會愛你》闖出知名度，近年鮮少戲劇作品，僅接些代言，近日她透過網路PO出一張躺床照片，素顏的好肌膚令人羨慕不已。

陳匡怡6日早上更新動態：「The sexy look.早安.」並附上一張躺在床上的照片，只見她臉上似乎沒有妝容，仍不損超高顏值，無瑕美肌更是發出健康光澤，身上疑似穿著一件粉色細肩帶，黑色長髮恰好蓋住胸前，若隱若現的美感引起網友注意，紛紛留言：「後背應該更性感」、「超漂亮啊！」。

陳匡怡外型亮麗、身材高挑，又頂著高學歷，可說是頂級的高材生美女，不過她4月上節目時自爆已單身2年，令現場來賓和主持人驚訝不已，紛紛詢問她的理想型條件，當主持人Kevin開出「許光漢、玄彬、蘇志燮」三選一時，陳匡怡毫不猶豫地選擇蘇志燮，表示自己喜歡穩重、霸氣、有肩膀的感覺，盛讚蘇志燮有種獨特的氣質，自己也是他的粉絲。