寧靜是大陸知名演員，最近在《乘風破浪的姐姐》大秀才藝，保養得宜的他完全看不出今年已經48歲！來看看他的保養秘訣，只要持之以恆，

就不用擔心皮膚鬆垮、頭髮斑白！

▍1.吃燕窩的習慣

寧靜自稱老燕窩人，燕窩一吃就吃了20年，他覺得燕窩對肺很好，如果肺養好了，身上的皮膚、毛髮就會很漂亮。但寧靜也提醒，不是吃下去就會立刻變美，燕窩保養需要持續一段時間，另外燕窩要加糖，才能真的潤肺，吃久了皮膚毛髮自然就會越來越漂亮。

在 Instagram 查看這則貼文 XUAN（@xuan.com.my）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 上午 12:15 張貼

▍2.臉部刮痧

寧靜有臉部刮痧的習慣，不但能夠改善臉部水腫，還能避免臉皮變得鬆垮。年紀大了眼睛容易看起來拋拋的，所以寧靜會加強眼周刮痧，眉毛上面也有許多穴位，都是需要使勁刮的地方。除了使用刮痧板，寧靜也推薦用拳頭按摩輪廓線的淋巴，不需刻意使勁，力量適中即可。寧靜表示保養都需要持之以恆，不能要求速效，久了自然會看到美麗的成果。

在 Instagram 查看這則貼文 Lisa 777（@lisa777604）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 30 日 上午 3:57 張貼

▍3.認真使用保養品

寧靜很捨得花錢買好的保養品，也很認真的保養。他曾在節目中分享自己最近愛用的面膜，一片價格逼近台幣5000元！另外寧靜也很重視防曬，因為曝曬最容易讓肌膚老化，抗衰老的第一步一定是做好防曬。