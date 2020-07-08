廣邀對於山徑越野有興趣的朋友，一起攜伴參與。（小鬍子冒險學校提供）

「動感山徑玩樂體驗組」包含攀樹、滑索、平衡走繩及溯溪等。（小鬍子冒險學校提供）

小鬍子冒險學校，將於今夏舉辦陸海空三棲的山岳動感越野挑戰，除了驚險刺激的活動，如山徑越野、溯溪、攀岩、高空滑索、海泳及瀑布垂降外，重量級人物也齊聚參與。

包含在路跑圈被尊稱為「阿公」的何萬豊，將擔任賽道顧問，其他資深跑者，如2017年勇奪聖母峰馬拉松半馬組冠軍的周平記、跑齡短短4年就完成聖母峰馬拉松的媽媽跑者陸承蔚、「百鐵教父」賴曉春、越野長跑專家古明政，與「三條魚」詹喬愉等，都將分別在不同場次中出席，鼓勵參賽者體驗台灣之美，一起挑戰山林、勇敢冒險，成就自我。

首場活動將在7／19(日)五峰旗風景區率先開跑，陸續接著8／29(六)的龍洞、及10／17(六)、10／18(日)的熊空中坑溪雲森瀑布，藉由四場活動的舉行，廣邀對於山徑越野有興趣的朋友一起攜伴參與。報名可洽：https：／／www.accupass.com／go／xhz_wufengci

「小鬍子冒險學校」為戴昌盛於1994年所創立，是具口碑的戶外冒險訓練專業學校。曾經辦過無數場穿梭在高山峻嶺、海蝕懸崖、冰天雪地、和原始森林的冒險活動，非常熟悉台灣的每一個角落。