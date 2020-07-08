為慶祝高性能金屬指針腕錶EDIFICE滿20周年，繼前一波Honda Racing推出限量聯名後，再推EDIFICE x TOM'S Racing Team聯名錶款！TOM'S車隊成立於1974年，在賽車運動領域樹立了領先車隊的聲譽，並創造了傲人的戰績。2019年，TOM'S的車手尼克·卡西迪（Nick Cassidy）贏得了日本超級方程式錦標賽冠軍，從而奠定了TOM'S作為日本頂級賽車隊之一的地位。

ECB-10TMS以ECB-10為設計藍本，獨特的日誌計時可與配對手機上的日曆行程連結，透過手錶就能顯示目前進行中的行程的剩餘時間或結束時間，更能有效率管理忙碌的賽事行程。七點鐘方向的錶眼設計靈感來自於TOM'S車隊所在地-富士山，錶眼外側仿煞車碟盤設計，搭配紅黑漸層的錶環與錶眼，象徵富士山的日出景色，並刻印TOM'S logo於錶眼上方，錶盤特別採用碳纖維材質打造，凸顯出賽車運動的連結性。

CASIO EDIFICE攜手日本頂級車隊TOM'S 再推聯名錶款（圖／品牌提供）

而在細節設計處，ECB-10TMS採用防刮與提高閱讀的藍寶石玻璃鏡面，錶帶也特別將末端加厚，避免配戴過程中滑落，錶帶環刻印有EDIFICE TOM'S logo，同時慶祝EDIFICE 20週年之際，錶圈上的「20」字樣特別選用紅色，背蓋刻有「20th Anniversary EDIFICE」與「TOM'S」字樣，增添ECB-10TMS限量錶款的紀念價值。

CASIO EDIFICE攜手日本頂級車隊TOM'S 再推聯名錶款（圖／品牌提供）