今年夏季，媚登峯與國立海洋科學博物館「2020海洋公民科學家行動計畫-海鮮裡的塑膠危機」合作，並結合致力於海洋保育的海湧工作室，共同舉辦「沒塑更美好 美好身型解密計畫」企業社會責任活動。媚登峯員工一起從海中與岸邊打撈塑膠廢棄物，守護海洋環境。活動中，同時邀請海洋研究員、海湧工作室執行長、營養師探討塑膠微粒及塑化劑對於女性體態的影響。希望透過這次富有寓意的活動，喚醒社會大眾對於環境議題更深刻的關懷，一起減塑過生活，讓地球更純淨無汙染。

媚登峯美力團隊在研讀塑膠微粒國際研究文獻時，也發現經常性地使用塑膠、體內塑膠微粒累積，對女性荷爾蒙有重大影響，而荷爾蒙與窈窕體態身形的維持息息相關。此發現在媚登峯著名的女性六大身形理論中，除了飲食、運動、日常作息與疾病等影響因素外，再增添來自環境因子的變數。

沒塑更美好！媚登峯美好身型解密計畫守護地球（圖／品牌提供）

為落實日常的減塑行動，媚登峯在此次「沒塑更美好 美好身型解密計畫」企業社會責任活動中，特別安排企業員工DIY製作蜂蠟保鮮布。以蜂蠟製成的保鮮布可清洗重覆使用，取代PE或PVC材質保鮮膜，讓食物保鮮。期待藉由每個人積極且有意識地減少塑膠用量，守護地球，減少塑料微粒、塑化劑的攝取，為自己打造健康的環境，再塑窈窕美麗的體態。

沒塑更美好！媚登峯美好身型解密計畫守護地球（圖／品牌提供）