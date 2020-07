以HAPPY GO Pay 10家合作銀行各指定頁面登錄信用卡振興券方案,符合銀行信用卡振興券回饋資格者,可額外獲得HAPPY GO點數700點。(HAPPY GO提供)

因應振興三倍券將上路,HAPPY GO整合遠東集團資源,推出「HAPPY GO Pay 振興經濟學」方案,祭出加碼回饋高額HAPPY GO點數和百貨通路現金抵用券,要讓消費者同時享有政府補助、銀行回饋、HAPPY GO加碼點數及通路優惠等四重超值回饋。

凡以HAPPY GO Pay 10家合作銀行各指定頁面登錄信用卡振興券方案,並於15日起在遠東零售通路、遠傳電信以HAPPY GO Pay使用該張信用卡累積消費滿3000元,且符合銀行信用卡振興券回饋資格,可額外獲得HAPPY GO點數700點,相當於特定檔期於遠東集團指定通路350元的購物金,再享遠東百貨、遠東SOGO、Big City遠東巨城購物中心、city’super、愛買與The Mall遠企購物中心等集團通路的振興加碼活動,最高可獲得100元現金抵用券。

這次「HAPPY GO Pay 振興經濟學」方案,合作的10家銀行有遠東銀行、花旗銀行、第一銀行、新光銀行、滙豐銀行、中國信託商業銀行、華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行(限玉山幸運PLUS鈦金卡)等。

若以HAPPY GO Pay消費,可額外回饋HAPPY GO點數700點外,各家銀行的加碼優惠還包括遠東銀行綁定HAPPY GO Pay刷卡滿額點數最高14倍,新戶加碼HAPPY GO點數最高30倍;花旗銀行、華南銀行最高回饋350元刷卡金;新光銀行享330元刷卡金;中國信託商業銀行抽2000台Switch遊戲機;第一銀行、匯豐銀行、聯邦銀行、台新銀行皆回饋300元刷卡金;玉山銀行於9月30日前消費可享1%現金回饋。

此外,使用HAPPY GO Pay還可於指定通路享額外優惠,於遠東百貨使用HAPPY GO Pay單筆消費滿3000元,可獲得100元抵用券;遠東SOGO單筆滿2000元送100元電子抵用券;Big City遠東巨城購物中心單筆滿3000元送炒黑糖珍珠鮮奶2杯;city’super單筆滿2000元送50元抵用券;愛買單筆滿3000元加贈HAPPY GO點數60點;The Mall遠企購物中心當日單筆滿3000元送100元遠企現金券。此外,7月15日起至9月30日,每周三使用HAPPY GO Pay消費再享會員日點數3倍送。