I DEW CARE為韓國美妝集團MBX旗下的美韓混血保養品牌，來自美國加州的新保養態度，主打美式活力純素成分加上韓系亞洲肌膚專家研發，品牌理念#SERIOUSLYFUNSKINCARE，強調保養不只要高效更要好玩，同時還實踐環保概念！

品牌名發音如同 I “DO” CARE，認真注重產品對消費者與環境帶來的好處，使用100%純素成分(vegan)、不做動物實驗，搭配鮮明活力的視覺設計、新穎動手做的使用方式，搭配亮顏鮮果萃取，讓保養程序不再枯燥乏味，而是每天都好期待的保養儀式，開啟一整天的愉悅心情！

紅橙C修護精萃水使用前要先搖晃，檸檬香蕉C雙效凝霜使用前要攪拌，讓保養成分均勻混合，多了動手步驟讓保養過程更有儀式感。（圖／邱映慈攝影）

首先登台的「維他命CC家族」，全系列產品添加維他命C成分，其中「臉蛋3步驟FUN光保養」，包含1噴紅橙C修護精萃水、2滴葡萄柚C亮顏精華以及3攪檸檬香蕉C雙效凝霜，3款產品為保養流程帶來全新感受，顏色來自天然鮮果萃取及維他命添加，可放心使用，結合視覺、觸覺、嗅覺，替肌膚解渴、補水、保水，還給肌膚最原生的光澤！

洗臉後先噴灑左圖的紅橙C修護精萃水，接著使用右圖葡萄柚C亮顏精華。（圖／邱映慈攝影）

第三步驟將檸檬香蕉C雙效凝霜攪拌均勻，塗抹於臉上鎖水。（圖／邱映慈攝影）

除了發光臉蛋外，雙唇的保養儀式也絕對不能忽略，I DEW CARE準備了兩樣鮮果聖品修護唇肌，推出花果C潤唇膜、覆盆莓C美唇油，日夜保養不間斷的美唇雙神器，能有效舒緩唇部乾燥，維持健康柔潤雙唇。

覆盆莓C美唇油有輕微潤色效果，花果C潤唇膜則可以於晚間厚敷嘴唇，讓唇紋變得較不明顯。（圖／邱映慈攝影）

慶祝「維他命CC家族」上市，I DEW CARE與台北最有態度，提倡美式彈性蔬食早午餐理念Becomebrunch合作，針對臉蛋3步驟FUN光保養，設計3款聯名餐點，包含紅橙汁汁氣泡飲、鮮柚優格果盤、檸檬尬香蕉奶昔，讓消費者可在活動期間7/8~7/31，至店內選購聯名餐點，還能獨家在現場體驗產品。

以電商起家、大數據為參考分析進行研發產品的韓妝集團MBX，在台灣目前共有3個品牌，包括開架韓妝第一I’M MEME、電商韓式彩妝潮流PONY EFFECT、美韓混血保養品I DEW CARE，將持續為消費者帶來更多元的美妝保養產品！

▍活動

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★獎品內容 ｜ I DEW CARE檸檬香蕉C雙效凝霜*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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