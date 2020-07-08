1893年7月11日，MIKIMOTO創始人御木本幸吉 (Kokichi Mikimoto )成功以人工養殖珍珠，在珠寶業界掀起革命。為了慶祝這個劃時代的創舉，MIKIMOTO近日釋出當年第一顆人工養殖珍珠的照片，讓人一睹第一顆人工養殖珍珠的樣貌。

MIKIMOTO成功養殖第一顆半球體的珍珠。（MIKIMOTO提供）

以往珍珠稀有昂貴，一串珍珠項鍊可以買下紐約第五大道上的大樓，就可知道珍珠的珍貴。1890年，日本御木本幸吉 (Kokichi Mikimoto)著手養殖母貝，歷經3年的實驗研發，幾乎傾家蕩產，終於在1893年的7月11日，從最後一批母貝中挖到5枚半球體的珍珠，人類史上第一顆人工養殖珍珠終於問市。

這顆人工養殖的珍珠外觀並不圓、也不潤，表面上還有天然的凹洞，但對御木本幸吉來說，已足以證明珍珠人工養殖的可能性，這顆珍珠也奠定了MIKIMOTO珍珠王國的基業，迄今仍在珍珠業界位居領導地位。