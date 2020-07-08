香奈兒高級珠寶玩龐克 不對稱、層疊展現自我 20:122020/07/08 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 珠寶，一直是彰顯自我形象的延伸，同一件珠寶佩戴在不同人身上，常會產生不同的效果。近日香奈兒在網路發表秋冬高級訂製服，除了華服之外，珠寶也是一大重點，由於耳環是最靠近臉龐的珠寶，香奈兒特別闡述五大配戴耳環的方式，詮釋不同的風格語彙。 佩戴大型耳環，詮釋強烈的時尚風格。（CHANEL提供） 香奈兒認為，風格自有語彙，也有規則可循，特別歸納出五大配戴方式提供香奈兒迷參考，除了傳流的對稱佩戴方式，還有強烈、重複、不對稱、層疊配戴等風格語彙，就如同香奈兒女士的名言「你有一百種方式去佩戴一朵花！」一樣，佩戴耳環也有無數可能。 耳環只佩戴單側，詮釋不對稱的叛逆時尚。（CHANEL提供） 嘗試不同款式耳環的混搭，詮釋強烈的時尚風格。（CHANEL提供） 香奈兒彗星Comete不對稱耳環。（CHANEL提供） Coco Crush不對稱耳環。（CHANEL提供） #香奈兒 #珠寶 #耳環 #風格 #語彙 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 首富人妻「深V到肚臍」外出！裙擺開衩上下都露 - 星光 - 時尚 《瑯琊榜》女星中空秀「鎖骨腹肌」！高顏值駕馭惹火禮服 - 時尚 - 時尚 最辣女醫「胸口挖大洞」曬E級半球！壓頭7年男友：只期待報復性X - 星光 - 時尚 林明禎細肩短裙曬S型美臀！緊身線條表露無違和 - 星光 - 時尚 謝忻1個月瘦5kg！3招鏟肉神招「比失戀更強大」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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