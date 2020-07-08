珠寶，一直是彰顯自我形象的延伸，同一件珠寶佩戴在不同人身上，常會產生不同的效果。近日香奈兒在網路發表秋冬高級訂製服，除了華服之外，珠寶也是一大重點，由於耳環是最靠近臉龐的珠寶，香奈兒特別闡述五大配戴耳環的方式，詮釋不同的風格語彙。

佩戴大型耳環，詮釋強烈的時尚風格。（CHANEL提供）

香奈兒認為，風格自有語彙，也有規則可循，特別歸納出五大配戴方式提供香奈兒迷參考，除了傳流的對稱佩戴方式，還有強烈、重複、不對稱、層疊配戴等風格語彙，就如同香奈兒女士的名言「你有一百種方式去佩戴一朵花！」一樣，佩戴耳環也有無數可能。

耳環只佩戴單側，詮釋不對稱的叛逆時尚。（CHANEL提供）

嘗試不同款式耳環的混搭，詮釋強烈的時尚風格。（CHANEL提供）

香奈兒彗星Comete不對稱耳環。（CHANEL提供）