植村秀2020全新「創藝無限腮紅」升級配方一次推出多達33種顏色，讓追求顯白好氣色、立體妝容，或是自然小臉效果的女性，都能從中找到最適合自己的選擇！

「創藝無限腮紅」共推出4大光感質地：香檳金、流金霓光兩種全新打亮質地，以及珠光、粉霧兩款深受歡迎的經典質地，搭配分別為臉龐賦予自然光澤、紅嫩氣色的色澤。無論哪種質地或色彩，能讓肌膚透出不同細膩光感，直接讓你的臉自帶高級感，仙氣與時尚感同步到位！

流金霓光質地一刷彷彿星星光芒在臉上，冷色調帶來銀白光感，暖色調透出如粉色水晶的澄澈光影，為臉龐帶來彷彿出自大師手筆的打光效果。（圖／邱映慈攝影）

植村秀專業彩妝師特別推薦以霧面與光感腮紅互相疊擦，想要打造紅潤招桃花妝，可選擇「#M362玫瑰土棕」疊擦「#ES 364玫瑰香檳」，帶有土色內斂個性與溫柔氣質的玫瑰色調，揉合珊瑚粉與玫瑰金的光澤感，輕刷瞬間立即與肌膚紋理融合透出慵懶氣色感。

MODEL示範#M362玫瑰土棕疊擦#ES 364玫瑰香檳。（圖／邱映慈攝影）

另外打亮色的「#LILAC HOLO獨角獸眼淚」也是必收色，和百搭不出錯人氣色「#M335奶霜玫瑰」疊擦，無論是面試、相親、工作等各大場合都適用，而且不挑膚色，輕刷即能打造好人緣妝感。

MODEL示範#M335奶霜玫瑰疊擦#LILAC HOLO獨角獸眼淚。（圖／邱映慈攝影）

除了這波腮紅新品外，植村秀也搭配推出了「#澎澎小臉刷」，能完美修飾毛孔，令肌膚宛如拋光過般散發無瑕柔霧光澤，輕鬆刷出高級臉、好氣色、澎澎立體小臉。不同於普通腮紅刷，「澎澎小臉刷」的每一根刷毛都未以剪刀裁剪過，而是先仔細挑選每一根纖維，再費力細心地對齊，以擁有最長刷具使用壽命，以及對妝效美感至關重要的自然圓錐頂端。超越尋常刷具，腮紅刷30R「澎澎小臉刷」可說是真正的藝術品！

全新專業腮紅刷30R「#澎澎小臉刷」延續暢銷經典 #55零刷痕粉底刷的所有優點，精準沾取粉體的半球形設計、長短毛峰相間設計能讓粉體均勻分布並提供奢華感受的輕柔刷毛。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀創藝無限腮紅*1。不挑色隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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