獨家巧思明日花坊MOT FLOWER桌上型仲夏花柱。（北歐櫥窗提供）

喬治傑生台南西門生活精品店內觀。（喬治傑生提供）

喬治傑生台南西門生活精品店內觀。（喬治傑生提供）

喬治傑生生活精品形象圖。（喬治傑生提供）

北歐國家年度盛大的夏日慶典「仲夏節」登場，從歡慶物產豐饒的好日、延伸到期許一整年的好運，甚至是戀情順利等美好意象大集合的仲夏節，百年丹麥皇室精品喬治傑生GEORG JENSEN進駐新光三越台南新天地西門店，成為南台灣首家生活精品門市，讓品牌愛好者更加貼近北歐的細膩時尚，並實踐藝術美學生活，北歐櫥窗則攜手IG人氣插畫家 WHOSMiNG 合作，打造專屬仲夏派對。

喬治傑生台南西門精品店外觀以充滿質感的黑白色系為主視覺色調，灰藍色的牆上懸掛著大幅落地風格攝影圖像，開放式的層架與優雅的S型長桌，擺放著實用與美感兼具的精緻生活居家精品，即日起至31日止，開幕專屬優惠搭配滿額好禮，詳情可電洽 (06) 303-1033。

北歐櫥窗與明日咖啡 MOT CAFÉ 與明日花坊 MOT FLOWER 跨界合作，推出仲夏聯名限定商品，攜手插畫家 WHOSMiNG，以「仲夏自宅微派對」為題，獨創北歐仲夏節視覺，獨特的插畫圖像將延伸至門市空間及限量手拿涼扇，活動期間依各門市指定消費方式即可獲得限量涼扇，活動從即日起至19日， 北歐櫥窗網路商城消費滿5000元，現抵300元，相關優惠可洽官網。