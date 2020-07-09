犇鐵板燒於2019年底與米其林星級料理長合作，陸續研發及精進犇各店的料理、服務、環境。不斷以新穎的料理手法，詮釋犇鐵板燒經典料理。

今年夏天推出新品菜色，以現代法式料理手法，搭配層次分明的醬料，賦予和牛及頂級海鮮料理創意新靈魂，並帶給客人最具難忘的味蕾及視覺享受。首推現刨法國Plantin松露絲，品嚐有別於常見的松露片的口感及風味。

首先以「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」開場，神秘的鳥巢冒著煙霧花香，雞蛋裡面令藏玄機。主廚將有機生食雞蛋以62度低溫後，注入海膽做的「氮氣醬」，吃的時候以小湯匙攪拌均勻，去找裡面每一口的驚喜。

魚籽雲丹鳥巢海膽蛋。（圖／邱映慈攝影）

接著是「和牛塔塔牛筋片佐現刨松露絲」，創作靈感來自牛肉麵，選用和牛並以具台灣代表性的酸菜及剝皮辣椒入菜。以湯匙將牛肉汁製成的蕾絲餅敲碎至杯裡，與和牛塔塔一起食用。「布列塔尼藍龍蝦佐蝦膏白蘭地」使用法國布列塔尼海域的藍龍蝦，在鐵板上以高溫香煎鎖住水份，搭配以蝦頭和白蘭地細細熬煮的綿密泡沫，將布列塔尼藍龍蝦鮮甜豐腴的滋味發揮得淋漓盡致。

和牛塔塔牛筋片佐現刨松露絲。（圖／邱映慈攝影）

布列塔尼藍龍蝦佐蝦膏白蘭地。（圖／邱映慈攝影）

主餐是焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分佐現刨松露絲，5cm為主廚經過多次研發及測試的最佳厚度；確保以鐵板燒的烹調方式，達到四個表面焦香酥脆，中心熟度仍維持在6分熟，軟嫩多汁且精確呈現日本和牛獨有的油花香氣卻不膩口。

焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分佐現刨松露絲。（圖／邱映慈攝影）

最後以「鮮味慢火雞粥燉飯佐現刨松露片」收尾，用20隻土雞加上雞骨架，小火敖煮48小時的高湯，燉煮日本越光米熬成risotto燉飯，佐法國夏季黑松露，吃的時候不要攪拌，口感更有層次。

鮮味慢火雞粥燉飯佐現刨松露片。（圖／邱映慈攝影）

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