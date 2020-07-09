29歲美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）因出演電影《控制》（Gone Girl）走紅，以辨識度十足的豔麗臉蛋圈粉無數，火辣身材也讓她成功拿下「地表最強小三」封號。身材火辣的艾蜜莉就連穿搭都十分大膽，近日她和老公手牽手上街，卻因一身透視裝引發熱議。

穿搭向來惹火的艾蜜莉就連日常出門都性感！近日她被野生捕捉和老公塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德（Sebastian Bear McClard）一起外出的畫面，她因穿著性感緊身衣及透視長褲而受到關注，不僅圓潤蜜桃超吸睛，轉正面更連黑色小褲都一覽無遺，讓一旁的路人都全看傻。

艾蜜莉除了混血臉蛋但吸睛，更以胸前32C渾圓美乳榮登「最胸女模」，尺度無極限的她時常在社群平台大秀好身材，目前在IG上已吸引超過2668萬位追蹤者喜愛，是大票粉絲們心中的性感女神。這次回頭率超高的穿搭讓粉絲們看了直呼：「難怪後面的人會傻眼」、「太養眼了」、「為了你會外遇」等。