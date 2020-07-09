今年只有18歲的日本寫真新人櫻田愛音，去年正式出道後後便憑著傲人的上圍在競爭激烈的寫真界中獲得關注，近日更登上知名週刊封面，吸引讀者光。不過，身性十分害羞的她表示，自己會出道是受到媽媽的鼓勵及影響，希望能因此圓了媽媽的夢。

還只是個高三生的她，去年以158cm的嬌小身形與G罩杯核彈級上圍，加上甜美清新的笑容，成功以「性感小隻馬」之姿進軍寫真界。先前發行的寫真DVD中，她大膽穿上比基尼及性感內衣，IG上她也經常化身各種角色，大展豐滿好身材，逐漸打開知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 桜田愛音（@sakurada_anon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 上午 7:50 張貼

首次登上集英社所發行的《週刊Playboy》封面的櫻田愛音，在受訪中時表示自己的個性十分害羞，會出道其實是因為媽媽的關係。原來與她相同身材的媽媽曾經差點以寫真女星出道，但24歲生下她後便因早婚放棄夢想，轉而支持她從事演藝工作，並認為「女星綾瀨遙也是從寫真女星出道的」，鼓勵她從寫真開始，有機會再慢慢轉向演藝圈發展，前衛又大方的想法贏得網友一致好評。