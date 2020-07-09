日盛千金關穎婚前曾在演藝圈闖蕩，參與許多廣告、偶像劇等演出，更以《向左走向右走》入圍第40屆金馬獎最佳女配角。2013年她結婚淡出螢光幕，專心照顧三個兒女。近日，他們一家五口赴墾丁度假，關穎也難得換上比基尼，纖細的體態令網友羨慕不已，直呼：「這身材～讚歎阿！」

關穎把在墾丁的度假照一一上傳到社群平台，只見她在沙灘上踏浪時，換上一套褐色的比基尼，不但露出深邃事業線，平坦的腹部和修長美腿也相當引人注目，少女的體態根本看不出生過3胎，讓許多女網友大呼不可思議，紛紛留言：「生了三個小孩的媽咪？不科學啊.看來運動健身真的是可以改變一切，實在太美，忍不住驚嘆」、「真的比婚前還瘦欸，尤其腿更細了，應該是運動關係」、「這個身材，太厲害了」、「天哪，體重有多少？」

不久，關穎又PO出穿著貼身中空裝的獨照，表示：「誰說麻麻我沒有小腹？那麼用力縮肚子還是有，我肚子沒有那麼平坦啦！」真實的態度反而贏得許多網友的好感，「好喜歡妳喔！好美又親切」、「我覺得小肚很性感」、「這已經超平坦啦」。