善於翻完服裝解構的三宅一生有著「布料魔術師」的美名，品牌對素材的創造力無限，經常讓時尚迷為之瘋狂。2020秋冬，三宅一生再次用其系列品牌 ISSEY MIYAKE MEN 打破框架，實現平面圖案與立體結構間的自由轉換。

本季秋冬系列的靈感源自於「正多面體結構」。當正多面體展開時，會呈現由多個正三角形或四邊形組成的單一連續面。ISSEY MIYAKE MEN 設計團隊透過悉心研究，減少多餘面料的使用，製作出兼具舒適與實用性的服裝。不僅承襲品牌精神也搭上全球關注議題—「時尚永續」。2020秋冬「一張版型」系列杜絕浪費，其新式剪裁和縫製方法，讓造型輪廓更加凸顯，更掀起時尚的嶄新潮流！

ISSEY MIYAKE MEN承接春色氣息，禪意與色彩的交互融合。(圖/品牌提供)

ISSEY MIYAKE MEN 團隊共同追求的理想是 — 實穿性與機能性。提供充滿設計性的衣服卻符合日常生活的舒適穿著是ISSEY MIYAKE MEN致力追求的理念。ISSEY MIYAKE MEN 2020秋冬系列商品突破舊有思維 ，迎來更輕盈的時尚感。本次展覽主題「立方條紋」系列（STRIPE HEXAHEDRON）利用棉聚酯纖維提花面料，搭配大型的打褶設計，不僅創造出立體輪廓，該系列外套還可以正反兩穿，完美將「時尚」與「實用」集於一身。體貼現代男性對穿著的需求，也無形中提倡環保消費意識（Conscious Consumerism）的願景！