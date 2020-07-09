英國皇室成員威廉王子與凱特王妃，5日下午一同出席公開場合，兩人除了穿上象徵皇室的「皇室藍」服飾，凱特也以過去不常出現的「高馬尾」造型驚喜現身，令網友直呼「戀愛了」。
隨著英國疫情漸漸受到控制，威廉王子夫婦也跟著解禁恢復以往忙碌行程，在5日的英國公醫制度（NHS，National Health Service）72週年紀念日上，威廉王子與凱特王妃穿著代表皇室與醫護人員的「藍色」，為現場的醫護人員加油打氣，兩夫妻親切的笑容與溫暖的問候，令現場觀眾十分開心。
而不少皇室鐵粉也注意到了凱特王妃的造型，一向都以優雅的長髮及公主頭出席活動的凱特，這次竟罕見的綁起了高馬尾，露出天鵝頸，搭配藍色立領洋裝，讓臉部線條更加明顯，整體造型看起來俏麗又減齡，0失誤的穿搭再度引起粉絲們按讚留言「凱特綁馬尾太好看了」、「看起來臉更小了」、「天哪！我戀愛了」。
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