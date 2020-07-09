女星簡沛恩早年以歌手身分出道，轉戰戲劇圈後表現亮眼，曾是八點檔當紅演員之一。2013年拍攝《路長情更長》後，她開始發展副業，成為手搖飲料店老闆，雖然離開螢光幕許久，她仍透過社群平台與粉絲互動，近日PO出一篇「中年女生的自在」文章，相當享受當下的自己。

簡沛恩8日在臉書透露目前的心境變化：「愈來愈做自己，知道自己的底線在哪，不委屈做不想做的事，不將就，但也更學著尊重別人成為他們自己，不片面評斷，不妄下結論」笑稱：「我能說自己是更長大了而不是老了嗎？」並hashtag「中年女生的自在」。

隨文附上的照片中，45歲的臉蛋沒有留下太多歲月痕跡，身上的衣服不只開深V小露酥胸，短版設計突顯小蠻腰，整個人看起來容光煥發，簡沛恩笑說：「我中年了，我是中年女生，雖然開始有些中年症狀，卻比少女時代更自在。」

簡沛恩曾在訪問中透露，自己的人生規劃沒有結婚生子的選項，認為不婚生活比較開心，不用考慮太多雜事、或是在婚姻中委屈求全，「像我看到朋友的例子，很可能回到家、想要安靜的時候，家裡有小孩在吵，他就會覺得壓力很大。」