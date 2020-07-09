天氣逐漸炎熱，到底該如何讓秀髮維持女神般的清爽飄逸，充滿自然蓬鬆的空氣感？Farcent香水邀請微甜女神任容萱與髮妝教主曾亞凡為大家揭開夏天也不怕油膩的造型秘密！

Farcent香水奇蹟洗護髮上市發表會，邀請充滿清新魅力的微甜女神任容萱出席參加，也透露自己購買髮品時很難在香調及功能性中做抉擇，Farcent香水系列推出的奇蹟洗護髮兼具了這兩大特性，讓愛美的你不用再苦惱該怎麼選。任容萱在實際使用新品後表示：「因為我本身髮量比較多，容易顯得厚重，所以很喜歡Farcent香水奇蹟洗護髮的柔順款，它添加了專櫃保養品成份，像是奇蹟辣木籽、金縷梅，而且完全零矽靈，讓我在洗淨頭皮清爽無負擔的同時，也能讓秀髮看起來更蓬鬆亮麗有光澤，很推薦給跟我有類似髮質問題的人使用。我認為氣味是最能記住一個人的方式，所以我一定會慎選，同名花語的花香特別優雅甜美，香氣持久綻放卻不過度濃郁，不是我增加魅力的秘密武器哦！」

Farcent香水奇蹟洗護髮系列。（圖／品牌提供）

髮妝教主曾亞凡也特別在發表會上親授護髮秘訣，大家都知道臉部要針對不同問題進行分區保養，但其實頭髮也需要，亞洲人因為氣候問題，大部分人都是頭皮油、髮尾乾，Farcent香水系列的奇蹟洗護髮推出兩種系列，可以洗髮時用控油款針對頭皮重點清潔，而護髮選用柔順款針對髮尾更潤澤亮麗，而且可以混香使用讓秀髮更增添香味層次感。曾亞凡認為：「造型的完美關鍵在於平常使用的髮品，若是沒有透過每日的護髮程序呵護秀髮，髮妝師在造型上無法好好展現效果，使用其他的定型產品反而會更傷髮質。我會讓我的模特兒使用Farcent香水奇蹟洗護髮系列，可以讓髮根充滿自然蓬鬆空氣感，只要簡單的保養程序，就能讓髮絲再度重現光澤，保濕有彈性，應對每日的造型需求也不怕。」

Farcent香水系列這個夏天開始，結合先前推出的全系列香氛商品以及胺基酸沐浴露，讓你從頭到腳、由內而外都散發著優雅氣息，彷彿每天都從香水瓶中走出來，創造只屬於你的香氣魅力。

▍活動

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★獎品內容 ｜ Farcent香水衣物香氛袋*1，不挑款隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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