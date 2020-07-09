女星蘇晏霈是8點檔常見臉孔，演出《龍飛鳳舞》、《多情城市》、《嫁妝》等頗為人知，看似身形纖細的她，其實體重也曾失控，直到身體出現狀況，才積極減重，短短兩個月的時間就減了8公斤，還賺到性感的川字肌。

蘇晏霈先從飲食下手，早餐會攝取一天需要的澱粉，中午則以肉類、蛋白質為主，晚上什麼都不吃，太餓才會吃蔬果，除此之外，她也戒掉手搖含糖飲料、冰品和油炸食品，每天喝夠2000C.C.的水分，經常和朋友相糾上健身房運動，或是戶外騎單車、游泳等，2個月就鏟肉8kg，川字肌還因此練出來，讓她相當滿意。