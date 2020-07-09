新北市最大的百貨「宏匯廣場」位在新莊副都心，距離機捷A4站200米，步行約5分鐘，本月31日將登場，同步與日本株式會社萬代南夢宮游藝攜手合作，在9樓開出台灣首家、全球第10家「VR ZONE」，由於在新北市，將場館命名為「VR ZONE NEW TAIPEI」，是占地350坪的虛擬實境遊樂園，看好將會成為民眾生活社交娛樂的新基地。

宏匯廣場與株式會社萬代南夢宮游藝攜手合作，獨家合作「VR ZONE NEW TAIPEI」。（宏匯廣場提供）

萬代南夢宮游藝隸屬日本知名國際企業「BANDAI NAMCO」集團，擁有65年遊戲開發經銷與各種線下娛樂設施營運的經驗，從日本大阪出發，海外據點除了台灣，還有9家，包含菲律賓、南韓、澳門、及北京等。

宏匯廣場與株式會社萬代南夢宮游藝攜手合作，獨家合作「VR ZONE NEW TAIPEI」。（宏匯廣場提供）

此番授權宏匯廣場在台灣獨家營運「VR ZONE NEW TAIPEI」，並提供開發VR項目、VR遊樂園的專業知識等，目前正由日籍工程師進行各項日本原裝進口的設備組合，將引進12支黃金級遊戲IP，讓疫情期間無法飛到日本的民眾，可在宏匯廣場體驗沉浸式的虛擬實境娛樂享受。