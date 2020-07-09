前「國光女神」梁云菲（Nana）擁有火辣身材、健康小麥肌，揮別和金剛1年的戀情後，8日迎接30歲生日，她在網路突然PO出半裸照，表示：「滿三十歲的第一天，我依然保持性感。如果，有一天我停止性感了，娜（那）一定是我壞掉了。」

照片中，梁云菲放下黑色長髮，花色罩衫裡面一絲不掛，只用單手遮住重要部位，露出完美的渾圓胸型，下半身僅有藍色的蕾絲內褲，將火辣的身材曲線展露無遺。同時，她也說明拍攝這組半裸藝術照的動機，是來自世俗對女性的物化和綑綁，「舉例來說，我不喜歡穿內衣，但不穿內衣或激凸時，好像就會被冠上一個什麼罪名。但，我錯在哪裏了？犯罪了嗎？」

她點出國外有許多解放胸罩或乳頭的運動，反對社會風氣對男女裸體有不同標準，也呼籲人們正視乳房健康，「每個人都有決定外表的自由與權利。重點不是必須穿或不能穿，而是由女性自主選擇最舒適與美麗的樣貌。」

梁云菲這番言論，引發部分網友省思，紛紛留言：「女生自然、做自己、像娜神這樣，超美」、「支持女性自主權」、「鋼圈內衣真的是女性的束縛」。