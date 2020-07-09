UNIQLO AIRism全新涼感寢具系列正式登台！AIRism輕盈涼感衣長期以智慧調節科技打造365天涼感舒適圈，應援人們度過酷暑生活，早已成為台灣人夏日必備的明星單品；因應廣大消費者心聲，UNIQLO將AIRism涼感舒適體驗延伸至家居寢具上，打造AIRism全新涼感寢具系列：涼爽X柔滑X速乾，優異機能在日本早已獲得廣大迴響，現在不用出國就能買到！

UNIQLO AIRism涼感寢具系列初登場！網路商店獨家開賣（圖／品牌提供）

UNIQLO全新AIRism涼感寢具採用日本會呼吸的高科技「Cupra纖維」，能有效減輕流汗產生的悶熱感，並迅速排除濕氣；即使夏日夜晚睡到流汗，也能維持乾爽膚觸，享受一整晚的清爽舒眠；色彩上提供四種時尚素色選擇：灰色、白色、深咖啡與粉色，簡約時尚可與任何家居風格完美搭配；其優異的速乾機能，清洗後能夠短時間快乾，搭配床單貼心的鬆緊帶床包設計與信封式枕頭套，讓更換寢具變得省時又輕鬆，高效享受健康美好生活。

UNIQLO AIRism涼感寢具系列初登場！網路商店獨家開賣（圖／品牌提供）