社會新鮮人求職潮到來，在邁向人生新階段之際，以簡約俐落的襯衫造型，打造幹練形象。Agnès女士常說：「白襯衫，是女性氣質的象徵。」簡單的單品，即能彰顯優雅與經典永恆。紮入長褲或黑色及膝裙，展現充滿標誌性的法式品味。每季Agnès女士更從材質、剪裁、衣領與鈕釦等細節變換，設計出多種款式。襯衫也是男士衣櫃中的必備單品，agnès b.男裝襯衫除備有經典黑白色，另有格紋與波卡圓點等活力圖樣，讓時髦男士在沉穩洗鍊的時尚風格中，呈現多變的個人特色。

外觀簡潔大方的VOYAGE尼龍包，面料輕盈，隔層與口袋設計令收納空間具絕佳機能性，沉穩黑色綴以小巧的品牌Logo，能與襯衫造型完美配搭。另一款中性帆布托特包，使用義大利Limonta高級棉紗編織而成，觸感細緻。可納入A4文件，附有小型拉鍊袋，增添實用性。肩帶與外口袋皆採用皮革製成，展現不凡氣質。

社會新鮮人必備白襯衫推薦！質感配件1秒提升幹練形象（圖／品牌提供）

社會新鮮人必備白襯衫推薦！質感配件1秒提升幹練形象（圖／品牌提供）

腕錶對於社會新鮮人不僅是成長的期許，更有重視時間之意。agnès b.中性鍊帶錶於錶盤運用Agnès女士手寫數字，錶殼纖薄貼合手腕，精緻且雋永。隨身攜帶的皮夾，可於不經意間展現個人品味。agnès b.長夾綴以方形Logo金屬牌，皮面壓紋細緻優雅，內側皮革採用對比色設計，低調中彰顯社會新鮮人的活力。