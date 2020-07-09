美麗的大自然一直是卡地亞（CARTIER）珠寶創作的靈感來源，同時也是品牌最引以為傲的DNA。今年全新登場的卡地亞[SUR]NATUREL頂級珠寶系列，再度以自然萬物為繆思，美麗的雪豹、鱷魚、百步蛇以抽象的手法化身為珠寶，溫柔纏繞在女人的粉頸、手腕與指尖，藉此頌讚大自然之美。

卡地亞早在1914年就以美洲豹為靈感打造腕表，1940年代卡地亞前 創意總監珍妮杜桑 (Jeanne Toussaint)更大量將美洲豹運用在珠寶設計中，而有「豹女士」的美譽，其中最經典的作品莫過於1948年她為溫莎公爵夫人打造的美洲豹胸針，迄今仍讓人津津樂道。

今年全新登場的卡地亞[SUR]NATUREL頂級珠寶總共有93件作品，以抽象的手法詮釋自然萬物，其中有四件為最具代表性的年度鉅作。如以珍稀雪豹的斑紋為靈感創作的HEMIS項鍊，名稱源自印度保育雪豹的HEMIS國家公園，以大小不一樣的蛋白石詮釋雪豹的美麗斑紋，每顆蛋白石的色澤、形狀都不一樣，且以不規則方式排列，更添靈動之美。

以珍稀雪豹的斑紋為靈感創作的HEMIS項鍊，名稱源自印度保育雪豹的HEMIS國家公園，主石為71.08克拉的枕形紫鋰輝石。（CARTIER提供）

以恆河鱷為靈感的GHARIAL祖母綠項鍊，則透過祖母綠與鑽石詮釋美麗的鱷魚皮紋，八角形切割的祖母綠同樣以不規則的方式排列。至於一只PANTHERE TROPICALE珠寶腕表手鐲，將品牌經典美洲豹再延伸，手鐲的一側為黑白相間的美洲豹皮草，另一側則是紅色珊瑚，主石則是兩顆藍色碧璽和兩顆海水藍寶，異材質的混搭加上紅藍綠的對比色彩，讓作品的風格更加強烈。

以恆河鱷為靈感的GHARIAL祖母綠項鍊，以祖母綠與鑽石詮釋美麗的鱷魚皮紋。（ARTIER提供）

卡地亞OPHEIS項鍊猶如百步蛇纏繞在女人的粉頸，貴氣逼人，主石為53.94克拉尚比亞祖母綠。（CARTIER提供）

卡地亞PANTHERE TROPICALE珠寶腕表，鑲嵌2顆共重20.58克拉的八角形藍色碧璽。（CARTIER提供）

卡地亞[SUR]NATUREL頂級珠寶創作靈感源自大自然，模特兒佩戴如蜿蜒河水般的SINOPE項鍊。（CARTIER提供）

至於以河神阿索波斯 (Asopus）愛女SINOPE為名的頊鍊，水波般的曲線如蜿蜒流水般圍繞在女人的粉頸，五顆總重39.22克拉的馬達加斯加藍寶石則如水滴一般垂墜在胸前，別具巧思。

卡地亞鐵蘭花TILLANDSIA項鍊，主石為2顆共重163.97克拉的橢圓形綠柱石，已蒙收藏。（CARTIER提供）

今年受到疫情的影響，卡地亞[SUR]NATUREL的全球巡展行程雖被打亂，但買氣不減，其中一件TILLANDSIA鐵蘭花項鍊，早早就被VIP下訂。

卡地亞PANTHERE TROPICALE戒指，鑲嵌3顆重5.62及10.40、5.58克拉長方形切割海水藍寶。（CARTIER提供）