對腕表藏家來說，除了收藏大廠牌的腕表，還得擁有稀有罕見、不為人知的獨立製表作品，才是真正的專精，突顯了品味獨具。看好獨立製表的潛在市場，位於信義商圈的亨得利三寶名品店引進瑞博品代理的三大獨立製表品牌Lang & Heyne、Moritz Grossmann和Romain Gauthier，讓更多表迷能就近體驗獨立製表之美。

獨立製表產量極少，年產量約在50只左右，而且多半僅接受訂製，其中德國的獨立製表品牌以設計簡約著稱，廣受表迷喜愛，就算是多種複雜功能的腕表，也能以極簡約的方式呈現，完美詮釋「化繁為簡」製表工藝的最高境界，德國獨立製表品牌Lang & Heyne、Moritz Grossmann即是其中的代表，其中Moritz Grossmann為首度來台。

以Logical One芝麻鏈手動上鍊腕表拿下日內瓦高級鐘錶大賞「最佳男士複雜功能腕表」大獎的Romain Gauthier，是當今最受矚目的獨立製表大師，在業界頗富盛名，他的年度力作Raider系列Sea Bird腕表即起在亨得利三寶展售。

德國製表品牌Moritz Grossmann首度來台，主打BENU Heritage系列Power Reserve Vintage腕表，110萬元。（瑞博品提供）