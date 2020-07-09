台北W飯店第3波全新下午茶「JAP-YEN 和風艷」。（Wedgwood提供）

香緹卡X馬可波羅酒廊 鑽石級午茶約會。（香緹卡提供）

香緹卡喚顏粉晶萃，8000元。（香緹卡提供）

上半年受疫情影響，百貨、飯店人潮銳減，也讓後疫情時代，各大品牌加速推出聯名活動，發揮加乘之效，帶動業績與話題，頂級品牌攜手飯店打造聯名午茶，搶攻後疫情時代消費熱潮。

Wedgwood公關表示，Wedgwood主攻送禮市場，因此上半年影響較大，主攻居家使用的皇家哥本哈根手繪名瓷Royal Copenhagen則不受影響，業績成長，特別是韓劇《愛的迫降》使用款更是賣到缺貨。下半年Wedgwood攜手台北W飯店打造「JAP-YEN 和風艷」，以和菓子小點作為發想主軸，設計出9款日本風甜點及６款主題調飲，並搭配Ｗedgwood品牌中和風設計的「靛藍草莓」系列，打造摩登午茶，售價1800元起，即日起至10月4日止，凡至紫艷酒吧享用下午茶，並在IG打卡，即有機會獲得市價1600元的「Wedgwood濾茶器」訂位洽台北W飯店，訂位電話(02)7703-8887。

頂級保養香緹卡「鑽石級午茶約會」運用品牌奢華「鑽石保養系列」元素，11日起至9月13日期間登場，活動期間享用午茶還可獲贈香緹卡限量精美小禮，為響應振興3倍券，業者表示，凡使用千元振興券，即可抵用1200元。除了祭出午茶，香緹卡也發表校正型保養「喚顏粉晶萃」，能提升肌膚淨透度更顯粉嫩氣色，可以搭配精華雙天后「喚顏粉晶萃」與「鑽石級精華液＋」一起使用，找回桃花肌。