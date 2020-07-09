MIT台灣彩妝品牌FreshO2推出「時光旅人系列HD星跡腮紅」，盒蓋嵌入璀璨流光星河，腮紅以專屬燒杯指南針壓紋烙印，象徵指引人生不同階段，極細緻光澤襯出自然嫩膚氣色，本次四款顏色都是為了台灣女生設計，怎麼選都不出錯！

HD系列首波登場「時光旅人系列 HD星跡腮紅」，整體設計及質感進階，粉質與色澤的極致調配，如緞面般細膩滑順，獨家研發微光感霧面腮紅，極細緻光澤襯托出自然嫩膚氣色，特殊彈性粉體能克服各種悶熱或乾燥的氣候，上妝後緊密貼合於肌膚，微小珠光粒子不顯毛孔、不卡細紋，更顯輪廓完美。搭配柔軟香草奶香，同時療癒外表與感官。

全新系列單品，象徵著品牌以及每個人生階段與心境，外盒嵌入精緻的流光星河，每一盒都是獨一無二，也對映出每個專屬你獨特的星跡，都成為自信魅力的心機。內部烙印壓印精緻的指南針，中心以品牌FreshO2形象燒杯為基準向外延伸，指引你找到自信而美麗的自我。

HD星跡腮紅嚴選四種最不挑膚、最適亞洲人的色號，NT.480元。（圖／品牌提供）

HD星跡腮紅嚴選四種最不挑膚、最適亞洲人的色號：「夢行者Dreamer-杏子奶霜」極具氣質感的顯白透膚，淡雅的奶茶色調表現出杏色奶霜，彷彿充滿青春熱血築夢時，透在臉頰上的純真自然；「探行者Explorer-蜜桃芭菲」女孩最愛的自然甜美，彷彿臉頰羞怯時泛出的蜜桃色，細緻的珊瑚色調，正是帶著未知與探索時，帶著羞澀與奮不顧身的執著；「浪行者Drifter-荔枝甜酒」百搭顯氣色的荔枝甜酒，恬雅潤紅的甜梅紅，年輕的流浪是一生的養分，就洋溢豐沛的浪行汲取為成長之累積；「漫行者Wanderer-烘焙烤茶」充滿暖意烘焙烤茶，帶點棕調的沉穩磚茶色，耐看與自然的神采，如同將成熟的歷經，幻化成靜心且恣意的優雅漫行。

FreshO2的突破，也透過時間的淬煉，如同時光旅人展演出耀眼與獨特星跡，望成為深植女孩心中，有夢、探索且踏出步伐的成長蛻變。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看FreshO2推出光澤感超美的時光旅人系列 HD星跡腮紅！並留言告訴小編你愛哪色～

★獎品內容 ｜ 時光旅人系列 HD星跡腮紅*1，不挑色隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。