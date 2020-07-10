燦坤為了讓會員享受解封後的購物欲，明日（10日）起至13日推出了本季的會員特典活動，天天推出秒殺商品3折起、近千項商品會員獨享價優惠以外，再加碼振興還元金回饋，祭出累積高達1億元的振興還元金大放送，另再送來店禮、滿額禮，與15家銀行信用卡合作推分期零利率與刷卡金回饋，最高享12.5%回饋，讓消費者買得比解封前更划算。
燦坤精選多項商品加碼振興還元金，像三星65吋4K QLED智慧連網電視，享會員價優惠再加碼送3000振興還元金、Soundbar音箱、象印10人份微電腦電子鍋、滿額禮3選1，回函再送32吋電視，累積回饋總價值超過4萬7000元，可是買到賺到的優惠，而活動期間會員來店即可憑會員卡，兌換全台限量10萬份來店禮的阿原肥皂健康洗。
另外還有天天秒殺的36折起商品，每天中午12點準時開賣，包括近年最流行的氣炸鍋、變頻DC扇、藍牙微型劇院等，天天限時限量開售，更帶來了最近熱搶的SWITCH「集合拉！動物森友會」特別版主機組合，會員獨享價1萬4449元，全台限量300組，消費滿1萬5000元以上，即享多項滿額禮包括10000mAh行動電源，到Dyson二合一涼風智慧空氣清淨機應有盡有。
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