燦坤為了讓會員享受解封後的購物欲，明日（10日）起至13日推出了本季的會員特典活動，天天推出秒殺商品3折起、近千項商品會員獨享價優惠以外，再加碼振興還元金回饋，祭出累積高達1億元的振興還元金大放送，另再送來店禮、滿額禮，與15家銀行信用卡合作推分期零利率與刷卡金回饋，最高享12.5%回饋，讓消費者買得比解封前更划算。

燦坤的日本原裝Panasonic 411公升旗艦五門變頻冰箱，原價4萬6900元，會員來店驚喜價不到4萬元，加碼享千元振興還元金、日本原裝餐具、全家商品卡2000元等優惠。(燦坤提供）

燦坤的三星65吋4K QLED智慧連網電視，會員價9萬9900元，加碼送3000振興還元金、Soundbar音箱、象印10人份微電腦電子鍋等禮物，回函再送32吋電視。(燦坤提供）

燦坤精選多項商品加碼振興還元金，像三星65吋4K QLED智慧連網電視，享會員價優惠再加碼送3000振興還元金、Soundbar音箱、象印10人份微電腦電子鍋、滿額禮3選1，回函再送32吋電視，累積回饋總價值超過4萬7000元，可是買到賺到的優惠，而活動期間會員來店即可憑會員卡，兌換全台限量10萬份來店禮的阿原肥皂健康洗。

燦坤的SWITCH「集合拉！動物森友會」特別版主機組合，會員獨享價1萬4449元，全台限量300組，內含特別版主機、「集合拉！動物森友會」遊戲片、任選1790元遊戲片、傳達任天堂SWITCH主機玻璃保護貼、ORIP SWITCH提把硬殼防潑水防震包，預計7月底交貨。(燦坤提供）

燦坤的宏碁新10代電競筆電，原價3萬1900元，會員價2萬9900元，加碼送500元振興還元金，再送Panasonic負離子清淨機。(燦坤提供）

另外還有天天秒殺的36折起商品，每天中午12點準時開賣，包括近年最流行的氣炸鍋、變頻DC扇、藍牙微型劇院等，天天限時限量開售，更帶來了最近熱搶的SWITCH「集合拉！動物森友會」特別版主機組合，會員獨享價1萬4449元，全台限量300組，消費滿1萬5000元以上，即享多項滿額禮包括10000mAh行動電源，到Dyson二合一涼風智慧空氣清淨機應有盡有。