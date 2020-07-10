全國電子看準時機，率先於明（10日）起舉行一連5天的破盤活動，不僅推出近百款限時限量3C家電破盤價，14日前全館指定家電如空調、電視等商品享9折下殺以外，更再指定機種再送獨家加碼禮，另外還有全館滿額加1元多1件精選家電、刷指定銀行信用卡最高回饋6000元、空調保固再延長等優惠。

全國電子的三菱525L五門變頻冰箱，原價5萬9900元，特價5萬3900元，店內另有優惠價，限陳列品100台，原廠登錄送經典12吋遙控涼風扇、全國電子獨家加碼送花卉野餐7件組。（全國電子提供）

全國電子的富士通一對一壁掛變頻冷專，原價2萬7780元，特價2萬5580元，限量200台，送標準安裝及基本運費，享原廠現折1000元。（全國電子提供）

今夏詢問度最高的冷氣、大尺寸電視、大容量多門冰箱、洗脫烘滾筒洗衣機、輕薄筆電等近百款3C家電商品，此次全國電子都準備了震撼破盤價回饋消費者，多款空調破盤價直降最高達4000元再送標準安裝，指定款更享原廠優惠，還有如指定大電視最高降幅達1萬2000元、伊萊克斯HEPA版吸塵器萬元入手，而且買MacBook Air系列也享滿萬折千元優惠。

全國電子的SONY 55型4K日製聯網LED液晶電視，原價4萬9900元，SONY振興方案價4萬1900元，限量300台，註冊送7-11虛擬商品卡1000元。（全國電子提供）

全國電子的伊萊克斯HEPA版吸塵器，原價2萬4900元，特價9900元，限量500台，買就送Electrolux HEPA內濾網2入組。（全國電子提供）

而全國電子也推出了多項買指定商品就送獨家禮優惠，像買指定電視機型加碼送天絲四季被床包、伊萊克斯吸塵器或Dyson商品等，另外單筆購物滿2萬元再享「加1元多1件精選家電」，滿2萬元起即可以1元加購Oster隨我型果汁機，或松木3人份星鑽厚釜電子鍋等商品。