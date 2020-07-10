小紅書上擁有超過7萬粉絲的健身網紅V姐今年已41歲，體脂竟然只有14％！近日他分享了減肥常見的7個迷思，看了應該就能找出自己減肥失敗或反覆復胖的原因了！

▍1.減肥就不吃主食

許多人在減肥時就不吃飯或麵這類的主食，V姐表示碳水分成三類，第一是水果蔬菜，第二是米、麵、澱粉類蔬菜，第三是精緻加工糕點，其中需要忌口的應該是第三類，第一、第二類只要控制好食量就好。

▍2.只關心體重

很多女生減肥只看體重升降，但一個45公斤體脂30％的女生和體重55公斤體脂15％的女生，一定是後者看起來比較瘦，所以減肥應該先重視體脂，再來是內臟脂肪，而不是只關心體重。

▍3.不了解「肌肉」

很多女生以為只要練肌肉就會變成金剛芭比，其實想要練得像金剛芭比是非常困難的！另外，肌肉平時呈現一束一束的樣子，而不是塊狀，比起脂肪更有彈性，不像脂肪都是一坨一坨的，因此肌肉量高體型自然比肌肉量低的人好看。肌肉量高的人基礎代謝率也會比較高，就是一般說的「易瘦體質」，代謝力也會比較高，人自然看起來也比較年輕。

▍4.只練有氧

有些女生減肥只做有氧運動，不重視重量訓練，V姐表示有氧運動消耗的熱量其實不高，吃一頓正餐基本上就超過有氧一次消耗的熱量。其實有氧運動不太容易讓身體產生肌肉，但想要變瘦有肌肉是很重要的，因為練肌肉會有「後燃效應」，可能在72小時內身體為了修復肌肉都在持續消耗能量，吃進去的營養也都首先滿足肌肉，自然就不易變胖。

▍5.節食

許多人減肥會過分壓低每天攝取的熱量，雖然減肥時熱量赤字是必須的，但身體也很聰明，吃下的熱量少了，身體也會適應這個改變，除了消耗一點脂肪以外，更可能會降低身體的基礎代謝，甚至發生停經、掉髮等狀況，得不償失。

▍6.拒絕脂肪

V姐提醒，其實優質的脂肪對女性的皮膚有好處，同時也是維持荷爾蒙的重要條件，很多脂溶性維生素也需要透過脂肪才能被吸收，減肥期間優質的脂肪更是燃燒體脂的燃料。

▍7.吃素減肥

V姐表示這是天大的誤會，因為肉是優質蛋白質的主要來源之一，也是肌肉合成的重要成分，擁有更多肌肉才能有更高的代謝、更強的熱量消耗，才能養成易瘦體質。