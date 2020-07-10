迪麗熱巴的身高有169公分，體重只有47公斤，他曾在一次採訪中表示自己減肥方式就是「暴飲暴食」！為何迪麗熱巴身為吃貨還可以這麼瘦？來看看他的減肥秘訣是什麼吧！

▍1.暴飲暴食

迪麗熱巴在一次採訪中表示自己的減肥秘訣就是暴飲暴食！不過隨後立刻補充說吃得多就要動得更多，愛吃的迪麗熱巴平常很享受美食，但是變胖了也會認命的減肥。

在 Instagram 查看這則貼文 迪丽热巴💄（@formidat_rebe_）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 27 日 下午 10:44 張貼

▍2.不吃晚餐

迪麗熱巴表示自己每次變胖都先胖臉，只要少吃，臉就會變小。減肥期間迪麗熱巴幾乎不吃晚餐，但一定會吃早餐，因為他覺得不吃早餐容易影響身體健康！

在 Instagram 查看這則貼文 迪丽热巴💄（@formidat_rebe_）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 4 日 上午 2:28 張貼

▍3.自己做飯

在家做飯常常會動手做了太多自己愛吃的東西，而攝取太多熱量，但迪麗熱巴卻剛好相反，在家煮飯會讓自己變瘦！但原因完全不是因為煮的食物熱量很低，而是迪麗熱巴在煮飯過程中聞著飯菜的味道，一直到煮好了差不多也覺得飽了，反而有降低食慾的效果，所以在家做飯也是他減肥的秘訣之一。