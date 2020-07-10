自從1980年底，新竹於金山面成立新竹科學園區，以電子代工產業為核心，被大家稱為「台灣矽谷」，多年以來，竹科一直都是拉動台灣經濟的重要指標，當地不僅提供大量工作機會，且各職缺提供的薪資也較其他行業高出許多，不少從其他縣市來到園區工作的工程師，打算在竹科周圍買房成家，落地生根。過去大多數民眾選擇在竹北購屋，就近開車往返竹科上班，於是竹北房價水漲船高，住宅區到園區的路段也有塞車現象產生，直到近期開始有民眾考慮竹南一帶，不僅避開車潮，節省通勤時間，更重要的是房價相對便宜，因此吸引大批看房客前來賞屋。位在頭份，由美居品牌體系—上德開發推出的「上德滙」，即瞄準竹科周邊購屋剛性需求，應運而生的新建案。

台積電確定落腳竹南 帶動當地房市

美居建設與上德開發共同規劃新建案「上德滙」/圖由中時電子報提供

台積電挹注近3000億資金投資設廠，近期環評終於過關，確定進駐竹南，計畫2021年展開試營運，2022年正式量產，預期將釋出超過2500個就業機會，對於當地房市來說是一項大利多，幾間知名建商如亞昕、寶佳等公司，看好該區發展潛能，紛紛進駐推案。在地建商品牌美居建設深耕苗栗多年，其體系內的「上德開發」以挑選優良建材與嚴謹工法著稱，繼之前作品「上德美居」品質大受好評後，近期也將在竹南推出24層超高樓指標型建案—「上德滙」。

建築大師悉心規畫 高規格形塑上德滙

上德滙推出3房，4房兩種格局規劃，吸引換屋族前來賞屋。/圖由業者提供

「上德滙」是美居與上德開發共同規劃的第8個建案，因為有了「上德美居」、「上德湛」等成功推案前例，這次計畫在前景看好的竹南打造新地標。地段上擁有位於運動公園第一排的優勢，鄰近苗北藝文中心，無論在景觀視野，還是日常休閒，都能滿足民眾需求。

擁有美居DNA，上德滙具備18大工法保證。/圖由業者提供

上德開發在本次推案上特地與業界口碑極佳的陳建宏建築師合作，他曾經手規劃大硯建設許多作品，還有北投大業段都更、中正楷悅以及榀HOUSE等知名建案，陳建宏建築師傳承李天鐸大師建築美學，更將作品臻至藝術境界，本次與上德開發合作，預期將以高規格形塑「上德滙」，使未來的竹南地標充滿藝術美感。

內配選擇等細節可以觀察到建商對建案的用心程度/圖由業者提供

擁有美居DNA的「上德滙」，含結構層、防水、水電以及檢修等18大工法保證，訴求具藝術感的綠能建築，內配則採用義大利敵銳門，YKK鋁門窗，荷蘭pm2.5抗霾紗窗、Panasonic日本進口廚具等，從細節上即可看出「上德滙」對於選材的考究。室內規劃有3房與4房兩種房型，坪數介於45~73坪之間，預計2023年交屋。

拉高自備款比例 考驗住戶荷包深度

市場上預售屋付款方式多以自備款一成佔大多數，「上德滙」選擇拉高自備款比例至3成，為的是精準打中「換屋族」，目前來電預約的客群多為在竹科工作的中高階主管，可預見未來住戶組成較為單純。