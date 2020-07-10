對於購屋的民眾來說，居住地段極其重要，攸關生活品質及便利程度，而近年就以重劃區最夯，原因在於擁有街廓整齊、綠地公園多、建築物臨路退縮等優點。台中近期就特別著重在重劃區的推案上，其中以水湳重劃區為熱門地區之一，而台中市區土地整合難度高且稀少，因此此區的推案更顯珍貴。近水湳智慧城的新推案「坤聯發西屯匯」一推出，就深受高端菁英首購族喜愛，週來客數最多達70-80組客人，目前已熱銷4成！

格局規劃為37-45坪的3房，樓層規劃是2棟樓、地上23層住宅大樓，共有264戶。/坤聯發西屯匯提供

為何「坤聯發西屯匯」所處的地段如此精華？現場銷售副總吳春瑞表示，原因在於基地旁就是水湳智慧城園區，總開發面積達254公頃，此區界定出經貿、生態住宅、文化商業、創新研發、文教等5大專用區；而此區共有5大亮點重大建設，包含水湳轉運中心、水湳國際會展中心、結合圖書館及美術館的台中綠美圖、智慧營運中心及中台灣電影中心，大部分區域預計2022年完工。隨著水湳智慧城園區發展成熟，未來此區的發展性及就業機會看漲，實在看出具有強大的成長潛力！

此外，台中近期正要發展捷運的藍線及機場捷運橘線，而橘線規劃的路線未來可行經西屯，未來勢必會帶來更多人流，交通也會更便捷。而目前「坤聯發西屯匯」最近的捷運站是綠線「櫻花文心站」，近國道一號、國道三號及74號快速道路，車程只要10分鐘即可上國道一號中港交流道及74號快速道路。

中央生態公園面積67公頃，開闊的空間竟有大安森林公園3倍大。/ 坤聯發西屯匯提供

「坤聯發西屯匯」的地基設立在西屯區櫻成一街及櫻花路交叉口，周遭綠覆蓋率極高，鄰近步行只要1分鐘即可抵達的櫻城兒童公園及福星公園，還有今年6月開幕、面積67公頃的中央生態公園，開闊的空間竟有大安森林公園3倍大，步行往返需花費90分鐘，園內更設有自行車道及人行車道，是附近住戶很優質的休憩空間。商圈的部分則同時享有逢甲夜市、七期市政商圈、河南路商圈，鬧中取靜，完全無須擔心居住環境吵雜；學區鄰近台中私校排名第一的葳格中小學、長安國小，步行都只要500公尺皆可到達，提供學子良好的教育環境。

大廳外設有千坪綠意花園/坤聯發西屯匯提供

為了提供住戶良好的居住環境，社區大廳外有規劃千坪的綠意花園，擁有優美的小橋流水及各式植栽，格局規劃為37-45坪的3房，樓層規劃是2棟樓、地上23層住宅大樓，共有264戶，大坪數住戶正對廣闊綠地公園，後方小坪數則是面向公設泳池；公設則有接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、游泳池、健身房、SPA、瑜伽教室、信箱區、曬被區、Lounge Bar。建材的部分則每戶標配STOSA精品廚具、Teka德國精品、TOTO智慧馬桶座、Panasonic衛浴暖風機、YKK ap頂級氣密窗、Panasonic全熱交換器、Panasonic進口靜音門、KRONOTEX太格木地板；其中，全熱交換器在台中很少見，「坤聯發西屯匯」卻特別標配知名品牌Panasonic的全熱交換器，感受的到建商的體貼及用心。