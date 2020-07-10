過去的感情事，已經沒有必要再提起了，那都是些沒有任何意義的話題，提起幹嘛？特別是在十二星座中的這些星座面前，「前任」這兩個字幾乎都是不可以提及的，就像是地雷，一旦踩中就糟糕了。那麼下面我們就一起來看看究竟在哪些星座面前不能提前任吧？

▍1.處女座

失敗的感情就像是處女座人生當中一處不可磨滅的瑕疵一樣，他們不想再去記起這樣的瑕疵為什麼會存在，有些回憶已經把它放在了不會接觸的角落了，何必舊事重提？

處女不喜歡別人提及前任，還有一個原因就是，處女不懂得掩飾自己的尷尬，應該給出一個什麼樣的表情才能隱藏自己因前任而產生的不安感？你不知道！

▍2.雙子座

雙子座的分手就是乾脆徹底，你說要分手時，雙子座就是沒什麼大不了的樣子，然後轉身離開，別人看到的是不受影響的繼續瘋鬧的生活，一個人時才會釋放那個傷心的自己，越是表面活得瀟灑的人，心底埋藏的那段情越是不可觸碰！

▍3.天蠍座

天蠍是一個既用情很深，也是很記仇的星座，對於逝去的感情，不管過了多久，都不願意再次提起，而且蝎子都很容易較真，若是別人無意間拿前度來開玩笑，蝎子可能會覺得你是​​在挑戰他的底線，有隨時翻桌子的可能性，只因過去有些人讓蝎子恨之入骨或者記憶深刻。

▍4.巨蟹座

巨蟹座對於愛情的割捨，需要很長的一段時間，正是因為他們花了很大的努力才忘記了某人，所以不希望別人再次提起。對於他們，放下一個人，那是非常難的事，別人的突然提起前任，只會讓他們不知道如何安放那種傷心，心情複雜導致生氣甚至絕交。

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