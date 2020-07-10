寶格麗在7月9日(四)於台北101精品店舉辦2020秋冬配件預覽會，邀請到近期以《想見你》女主角獲得眾多討論的柯佳嬿，她以一身簡約亮眼的時裝現身，精彩演繹2020寶格麗秋冬新品。

柯佳嬿曾以《必娶女人》獲得第51屆電視金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，向來是戲劇的收視率保證的她，去年在電視劇《想見你》更再度展現影后實力，受邀出席寶格麗活動時，剛好看上7 Ways相機包，讓這位視后愛不釋手原因主要是有7種配戴方式，在搭配上更能靈活運用。

柯佳嬿配戴BVLGARI Serpenti Forever薄荷綠色小牛皮肩背包亮麗出席寶格麗2020秋冬配件媒體預覽會。(圖/品牌提供)

另外問柯佳嬿的尪坤達是否有送包?她表示「一定會送」，而他送的包款也是剛好柯佳嬿愛的，若送到不愛就會偷偷找發票去換顏色，其實只要是能讓我感受到心意的禮物，我都會很感動的；近期在忙新戲《媽，別鬧了！》將與賈靜雯、比莉首度合作，柯佳嬿演的是妹妹「渣男製造機」，她笑說應該是叫「渣男吸引機」，在服裝角上都很高調，讓柯佳嬿很期待演出的呈現。

BVLGARI 2020秋冬配件系列。(圖/品牌提供)

寶格麗本季新款Bvlgari 7 Ways相機包，是一款可任意變化的配件，以方正的相機包創意混搭一或兩個可拆式小包，共可變換出七種不同的搭配方式；另一款新作是 Serpenti Forever 新包型款式，以當代風格演繹寶格麗的經典蛇形標誌，更加小巧精緻的包款造型搭配兩個獨特外部夾層，短背帶設計更顯摩登時尚，亮眼外型引人注目。