想要美白，許多女生會選擇濃度高、效果更有感的安瓶，尤其進入烈日毒辣的夏天，除了做好防曬外，美白保養品也成為大家瘋買的品項。近年來韓國美白產品憑藉著高品質、韓星代言與親民價格，多元化搶攻台灣美白市場，尤其韓國美白安瓶更是成為今夏網路熱搜關鍵字！

近幾年美白產品訴求不再是單純變白，更強調全面提升肌膚的淨透度，尤其強調用安瓶級美容成分，集中處理擾人的暗沉蠟黃、斑點問題。根據連鎖藥妝通路統計，一到夏季不少女性上班族會選擇韓國美白安瓶做為臉部的加強保養，以韓國知名品牌的L’EGERE蘭吉兒光速美白安瓶為例，該品牌便訴求獨創ARP賦活深導因子，運用專利保養機制，提升成分運作效率，搭配專業亮白成分穀胱甘肽、維他命C磷酸鎂鹽，強調可以白天使用不反黑，深受女性消費者喜愛。

韓國知名品牌L’EGERE蘭吉兒的光速美白安瓶，獨創ARP賦活深導因子，受女性消費者喜愛。（圖／品牌提供）

除了韓國美白安瓶外，韓國品牌MEDIHEAL的W.H.P黑面膜在台灣許多美妝店相當受歡迎，該品牌主打嫩白的黑色面膜強調含活性碳，能夠吸附髒汙及油脂，幫助提亮，所添加的成分熊果素，不建議白天使用；另一款韓國面膜品牌JAYJUN櫻花BABY面膜，以包裝唯美吸睛，是一大賣點，訴求高效美容成分，強調亮白保養，走的是中高單價貴婦高級通路販售模式。

挑選保養品除了選擇適合自己膚質的，許多人還會觀察喜愛的明星的愛用品，明星光環對於保養品還是有一定的影響力，像是韓女團Dal★Shabet成員世里(Serri)曾在節目表示自己是L’EGERE蘭吉兒光速美白安瓶的愛用者，而引發一波討論熱潮，目前這款在韓國熱賣的安瓶在台灣也買得到了，想要購買不需再找代購！

目前L’EGERE蘭吉兒的光速美白安瓶可在屈臣氏/康是美/寶雅/佳碼/Tomods/日藥買到。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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