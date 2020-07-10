Burberry 即日起於 Burberry.com 上向全世界隆重呈獻 B Surf 衝浪小鹿，這也是品牌的邁入遊戲領域的新冒險，讓玩家沉浸於 Burberry TB Summer Monogram 廣告的精彩世界中，與朋友一同競賽。共同歡慶 TB Summer Monogram 夏季花押字系列的推出。
B Surf 衝浪小鹿是一款水上競速遊戲，玩家可以選擇衝浪板並為他們挑選的角色穿上Burberry TB Summer Monogram 夏季花押字系列的服裝，再與朋友一起在 TB 形的賽道上競逐。全世界的玩家都能透過遠端多人遊戲功能連線同台競技。玩家還有機會解鎖虛擬獎品，包括AR 內建角色和獨家相片濾鏡。
B Surf 衝浪小鹿是 Burberry 的第三款線上遊戲；第一款 B Bounce 於 2019 年 10 月推出，其延伸遊戲 Ratberry 於 2020 年 1 月以慶祝農曆新年之名推出，所有遊戲皆由品牌本身的數位團隊開發製作。而Instagram 限時動態貼圖中也有 B Surf 衝浪小鹿與我們一起萌翻美好夏日時光，搜尋關鍵字：Burberry Summer。
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