Gap夏日大減價於7月9日正式祭出超殺優惠，全場商品全場4折起，更多精選商品NT198起！手刀必衝的夏日驚喜將在Gap全台門市和gap.tw官網及線上商城同步展開啦～最經典的美式Logo T恤，從大人到小孩皆有繽紛色彩的選擇，NT$349元即可入手！

女裝系列中，夏天最適合穿出門的One Piece洋裝及藍染綁帶褲裝皆享有全面4折起的優惠，而於今年初推出的1969經典高級牛仔系列，女款洋裝更推出低至2折、NT$798元就能擁有適合夏天的質感洋裝，不論是出遊或上班都能兼顧舒適與典雅氣質。此外也有針對歐美系女孩，提供永不退流行的歐美風細肩背心及舒適運動套裝，讓女生在今年夏天盡情耍辣，輕鬆打造辣妹裝扮。

Gap大減價火熱登場！手刀必衝的全場4折起夏日驚喜（圖／品牌提供）

針對男性的折扣商品，多款水洗牛仔長褲及吊帶褲低至2折優惠；同時為迎接夏日，首波提供多色百搭短褲，4折優惠後不到NT$600元即可入手，成為男士們最簡單不失時髦的夏日行頭，部分精選的必入坑單品同樣列入4折優惠中，1969系列經典高級牛仔外套減價後只要NT$1298元，原價近NT5,000元的卡其連帽上衣，折扣後也只要NT$2,000元有找。

Gap大減價火熱登場！手刀必衝的全場4折起夏日驚喜（圖／品牌提供）

而條紋控也有福了，上回沒搶到，今回從襯衫到POLO衫，以及夏天老愛往沙灘衝的陽光男孩，富含海島風情的多款花襯衫全面4折起，輕鬆展現夏日活力，演繹帥氣的海島王子風範，絕為今夏購買清單首選。

Gap大減價火熱登場！手刀必衝的全場4折起夏日驚喜（圖／品牌提供）

童裝方面，Gap貼心地將廣受小寶貝們喜愛的Marvel系列與米奇聯名系列納入夏日大減價優惠中！不到NT$400元，即可讓小朋友們化身超級英雄，帶著滿滿的能量，活力旺盛地參與夏日裝扮大作戰；最受小女生歡迎的米奇系列也將以半價優惠打造最舒適可愛的夏日Look！