今年桃園的發展可是相當精彩，除了新光影城複合式商場、IKEA旗艦店、XPark水族館等全新大型設施即將陸續開幕，原來在桃園的購物中心也毫不遜色，像台茂購物中心就宣布台茂公園即將於明（11日）開幕，而且更將帶來了17大品牌於今年下半年陸續進駐，而中壢大江購物中心除了擁有6000坪地下遊逛街城以外，今年再引進多家桃園獨家品牌，以鞏固當地美食龍頭的地位。

全新的台茂公園為台茂購物中心斥資8000萬、改造了5500坪公園綠地，以打造成全台首座結合大型綠地公園的購物中心。（台茂購物中心提供）

台茂公園獨家引進的韓國、瑞典遊具，當中還有像包括3層樓高、約10公尺的圓頂攀爬架，更是擁有最多鞦韆、共13座各式進口鞦韆的公園。（台茂購物中心提供）

全新的台茂公園為台茂購物中心依循著桃園市「時時處處好好玩」的觀光方針，斥資8000萬、改造了5500坪公園綠地，以打造成全台首座結合大型綠地公園的購物中心，不僅有適合小孩、獨家引進的韓國、瑞典遊具，當中還有像包括3層樓高、約10公尺的圓頂攀爬架，更是擁有最多鞦韆、共13座各式進口鞦韆的公園，另外還有適合年青人的直排輪場及籃球場，而購物中心1樓的TGI Fridays、春水堂、星巴克也特別安排戶外座椅區，家長帶小孩來玩也能有放鬆的位置，預計可1年多為購物中心帶來百萬人次。

台茂公園開幕活動。（台茂提供）

另外今年台茂購物中心也會帶來全新17家包括全台獨家或桃園獨家新店，像是9月22日即將開幕、台北首家的Nautica Black Sail ，10月25日全台首店的上菜也將正式開幕，而15日至8月31日期間也將推出搭配振興劵優惠，加碼推出最高滿千送1200，還有點數3倍送，活動期間單筆滿3000，以紙本券支付千元起，加碼送300元台茂振興抵用券，及300元主題餐廳券，希望今年暑假期間可達1成年成長。

中壢大江購物中心為了迎上青埔商圈的競爭，除了早已完成的6000坪地下遊逛街城改裝。（中壢大江購物中心提供）

中壢大江購物中心的空中廊道。（中壢大江購物中心提供）

中壢大江購物中心今年將再引進多家獨家餐飲品牌，包括高麗園銅板烤肉、時時香RICE BAR等。（中壢大江購物中心提供）

而中壢大江購物中心為了迎上青埔商圈的競爭，除了早已完成的6000坪地下遊逛街城改裝，今年將再引進多家獨家餐飲品牌，包括高麗園銅板烤肉、時時香RICE BAR等，為原已集結台、港、日、星、泰、義等高達52家餐廳，再添新力軍，另祭出聯名卡友12%餐飲回饋優惠，預計今年暑假期間業績可望成長2位數。