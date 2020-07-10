「BRAUN德國百靈」承襲百年經典工藝，由首席設計團隊推出全新BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀，搭載獨家平衡力軸科技，360°靈活轉動有如人類手腕一般，以貼面刀頭搞定所有難刮部位，一網打盡零死角，為眾多生活忙碌的男士帶來簡單剃鬍的最佳選擇。

今年父親節德國百靈「挺」辛苦的老爸到底，祭出多款尊寵組合！首推新品「挺老爸必Buy組」：凡購買新品 7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc搭配Style 日本新型態塑型護脊Athlete軀幹定位調整椅，登錄再享Honeywell 抗敏清淨機或Oral-B電動牙刷超值好禮二選一！

德國百靈首推全新BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀，一網打盡刮鬍零死角。（圖／品牌提供）

男星宥勝帶著一家體驗露營車新生活，近期適逢老婆蕾媽開刀治療，術後首度公開家庭近況！為了感謝宥勝這陣子的陪伴與辛勞，蕾媽難得為老公準備驚喜，提早溫馨獻上父親節大禮 — 德國百靈新品上市「挺老爸必Buy組」，表示這次換我來「挺」你！電鬍刀搭配許多超值贈禮一家人皆能使用，不僅挺老爸的辛勞，亦可全方位照護一家人！更有多重組合可選擇，搭配筋膜按摩槍、BRAUN攪拌棒等贈品，再加碼抽恆隆行官網10萬購物金，好禮裝新家！

德國百靈推出多款父親節尊寵禮盒，今年首推「新品挺老爸必Buy組」。（圖／品牌提供）

睽違近一個月，宥勝一家人再次出發冒險旅程，首次借宿網友家旁庭院，更不忘帶上愛妻精心準備的父親節好禮，開啟每日野營生活。當宥勝首次開箱BRAUN 新品 7系列360°暢型貼面電鬍刀大禮時，不僅直呼360°貼合臉部肌膚、零死角刮鬍超驚艷，更趁機和兒子剴剴分享刮鬍帥氣秘訣，溫馨小插曲讓生活中的日常盥洗因為有了彼此陪伴，而成為全家人的難忘回憶。總將家人擺在第一位的宥勝，於父親節前夕推薦德國百靈「挺老爸必Buy組」，除了自己「顧面子」，超值好禮亦能讓一家生活更加便利輕鬆！

▍活動

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★獎品內容 ｜ BRAUN 新品 7系列360°暢型貼面電鬍刀*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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