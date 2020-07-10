加入大吉嶺雙芬茶熬製的「強肴黑豚紅茶鍋」（燈燈庵提供）

聯名料理選用唐寧鉑金茶款，融合獨特極致的「自然流」日式料理。（唐寧茶提供）

前菜山里旬菜盛合。（吳奕萱攝）

燈燈庵執行董座王劭仁（右），與台籍主廚呂柏盛（左）。（吳奕萱攝）

在東京開業近半世紀的日本「黑茶屋集團」會席懷石料理「燈燈庵」，於台灣設立的海外唯一台北分店，首度與英國茶品-TWININGS跨界交流，選用頂級鉑金茶款，融合獨特且極致的「自然流」日式料理，以藝術建構精神，創作出全新套餐 「夏映唐寧」，打造懷石會席料理的全新體驗。

燈燈庵執行董座王劭仁表示，此回兩個品牌合作聯名，激盪出日式自然流料理與英國精品茶的創意火花，味蕾和視覺充滿感動驚奇。

本次燈燈庵選用了唐寧茶鉑金系列中的－晨光草原甘菊花茶、大吉嶺莊園雙芬茶、薑芒綠茶狂想曲、胭脂莓果茶4種茶品，將英倫風情底蘊融入日式會席料理。

燈燈庵台籍主廚呂柏盛表示，聯名料理研發約2個月時間，在每一種唐寧茶的嘗試之下，最後選擇其中4款做為嘗試，相當適合夏日的清甜風情。

本次夏映唐寧套餐，供應限定至9月30日，午間套餐1780元，晚間套餐2280元，(另加10％服務費)。餐點包括淋上晨光草原甘菊花茶的「太刀魚丸茄揚」、混搭薑芒綠茶的「金華火腿彩椒蒸籠御飯」、加入大吉嶺雙芬茶熬製的「強肴黑豚紅茶鍋」，及加入胭脂莓果茶製成的「果物玫瑰茶凍」甜點等，徹底將東西方茶道的美好交織，盡收五官之中。