張天愛是大陸知名演員，因主演《太子妃升職記》而爆紅，身高168公分的他體重只有45公斤，檢視他的生活習慣可以完全理解他為何可以這麼瘦，他實在是活得太精緻了！

▍1.吃黃瓜和雞蛋

張天愛在認真減肥的期間會整個禮拜只吃水煮蛋配生黃瓜，他表示這個方法可以在短短7天內降5至7公斤。就算沒在減肥，張天愛平時也吃得很健康，連工作人員都透露他的飲食真的都只吃營養的東西，不吃垃圾食物，最常吃水煮蛋搭配生菜沙拉，也難怪會養成纖細的A4螞蟻腰！

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal 张天爱 | Crystal Zhang（@crystalzhangtianai）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 27 日 上午 4:14 張貼

▍2.把握時間運動

曾有節目跟拍張天愛的一日，就發現他無時無刻都把握時間在運動，就連化妝師到家裡幫他化妝時他也把握時間拿著啞鈴練手臂，敷臉時也不忘做自主訓練和拉筋，不但能夠維持好身材，也能讓身體的新陳代謝變好，肌膚較不容易老化。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal 张天爱 | Crystal Zhang（@crystalzhangtianai）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 6 日 上午 7:35 張貼

▍3.進浴室就花2小時

張天愛表示自己很重視生活的儀式感，就算出門到片場就要立刻換上戲服，短短10分鐘的車程他也會挑一套自己滿意的衣服穿上，因為他覺得活得精緻很重要。他每晚進浴室就要花2小時，仔細的保養、敷面膜，在敷面膜時也不忘運動和伸展身體，晚上睡覺還要照保養燈，其他人都表示「這生活真的太精緻了」！