在亞塞拜然國內有許多少數民族，民族間的大融合也使得該國美女如雲，而這位辣模 Ruslana Gee不僅長相甜美、身材火辣，更是精通俄語、英語、阿塞拜疆語、土耳其語和日語等5國語言的正妹，她時不時就會在IG上曬辣照圈粉，近日她身穿一套X型中空裝曬身材，呼之欲出的美胸十分吸睛。

1997年出生的 Ruslana 今年才23歲，卻有著超齡的外表，舉手投足都散發成熟魅力，她日常除了專職擔任模特兒，更經營了2個YOUTUBE頻道，分別以英文及俄文介紹生活及時尚話題走紅，目前已吸引超過154萬人訂閱。

在 Instagram 查看這則貼文 Ruslana Gee（@ruslanagee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 12:06 張貼

相較於高挑的模特兒，Ruslana 的身高僅有162cm，但她絕佳的身材比例看起來卻有175cm既視感，她曾在Q&A問答中提到，經常有粉絲詢問她會不會想成為走伸展台的時裝模特，她則俏皮回應，「我的身高不算太高，因此還是會以拍廣告為主。」