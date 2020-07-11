都說相愛總是簡單，而相處太難，真正能走到最後的絕不是當初的那點衝動和激情，而是在一起長相廝守的決心。就像十二星座中的這三大星座，在一起越久就只會愛得越深。下面我們就一起去看看吧！

▍1.摩羯座

摩羯座的人屬於後慢熱型，不同於一見傾心 ，摩羯更傾向於久生情愫的感情。所以在初戀時期，對彼此的好，一時間並不能感受得到，但隨著相處的時間增加，摩羯座的對他的真心感情，就表現得就越明顯。

如果是以熱情似火的開始，摩羯則會有些不知所措，有可能是一臉懵圈，他們更習慣通過時間磨合與相處，一步一步走近彼此的內心，互相深入了解。如果你適應了摩羯習慣，就會對他上癮，不會輕易離開對方。

▍2.金牛座

金牛座屬於心大性格類型，他們從不羨慕轟轟烈烈的愛情，只期待屬於自己的一份感情，比起曾經擁有，金牛座在乎天長地久。可能在戀愛的最初時期金牛隻是單純的喜歡，而隨著時間的推移，喜歡就演變成了愛與依賴。

在一起時的點滴溫存都讓金牛覺得溫馨踏實，從而成為他們心中的不能割捨的一部分。金牛也會為彼此的未來作出規劃，當他們心中有了對方，做什麼都會想到對方，並且就會願意為對方做任何事情。

▍3.天蠍座

天蠍座的人控制慾和佔有欲很強，完全都是因為太愛對方造成的，當天蠍與戀人在一起的時間越久，他們就越會深陷其中不能自拔。這個世界上，不能自拔的除了牙齒外，還有天蠍座的愛情。

天蠍經常會把對方的事情當成自己的事情，認為這是理所當然。可以為對方付出自己的一切，盡心盡責的保護好對方。而他們的佔有欲也並不會因為時間而沖淡，天蠍座的愛情是：愛得越深越濃越纏綿。可能都會讓上天都會紅眼。

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